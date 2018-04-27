Чистая прибыль Intel в I квартале выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, в первом квартале 2018 года увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 4,454 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,93 доллара против 0,61 доллара годом ранее. Выручка составила 16,066 миллиарда долларов, увеличившись на 8,6%.

За тот же период выручка подразделения Intel по разработке компонентов для персональных компьютеров - крупнейшего подразделения компании - составила 8,22 миллиарда долларов, поднявшись в годовом выражении на 3%. Выручка подразделения дата-центров выросла на 24% и составила 5,234 миллиарда долларов.

"По сравнению с прогнозом на первый квартал, установленным в январе, выручка, операционная маржа и капитал на акцию оказались выше прогнозов", - приводятся в релизе слова финансового директора компании Боба Свана (Bob Swan).

Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.