ФАС: Schlumberger больше не претендует на контроль в EDC

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Крупнейшая в мире нефтесервисная группа Schlumberger больше не претендует на контроль в российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил журналистам замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цыганов.

Отвечая на вопрос, претендует ли Schlumberger на контроль в EDC, Цыганов сказал: "Нет. Я говорю: как подает иностранный инвестор сделку, так мы ее и рассматриваем. Они подали меньше 50%".

EDC в июле 2017 года объявила, что ее акционеры согласились продать Schlumberger 51% компании. Глава ФАС в середине августа заявлял, что видит в рассматриваемой сделке "большие проблемы" при нынешней политической ситуации, в частности из-за санкций. Замглавы ФАС Цыганов в декабре сообщал, что Schlumberger принципиально согласилась на условие ФАС передать управление и контрольный пакет EDC российской стороне в случае новых санкций, детали механизма обсуждаются. В конце марта замглавы ФАС Андрей Цыганов сообщил журналистам, что Schlumberger и ФАС урегулировали основные вопросы по сделке с EDC.

18 апреля газета "Ведомости" сообщала, что Schlumberger хочет купить 24% российской бурильной компании Eurasia Drilling Company (EDC). Как сообщала газета, в феврале 2018 года Schlumberger отправила в ФАС очередное ходатайство о покупке доли в EDC, но какую именно компания предлагала сделку, было неизвестно.

По данным издания, Schlumberger запросила у ФАС разрешения купить не 51%, как было раньше, а только 49% в EDC. При этом нефтесервисная компания планирует покупать эту долю не напрямую, а через совместное предприятие, в котором у Schlumberger будет 49%, а у ее пенсионного фонда - 51%. О такой структуре предложения газете рассказали собеседник, близкий к одной из сторон готовящейся сделки между Schlumberger и EDC, а также человек, видевший условия поданной в ФАС заявки Schlumberger.

Таким образом, нефтесервисная компания может стать бенефициарным владельцем всего 24% EDC. В заявке Schlumberger, правда, предполагается опцион на дополнительную долю акций EDC, сообщил газете один из собеседников, но каковы условия этого опциона, он не уточнил. Подтвердить, что опцион указан в предложении Schlumberger, изданию не удалось.