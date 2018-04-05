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Минэкономразвития пообещало помогать "Новатэку" и Японии в переговорах по "Арктик СПГ-2"


Компании

САБЕТТА (ЯНАО), 29 апр - ПРАЙМ. Глава министерства экономического развитая России Максим Орешкин пообещал, что ведомство будет помогать "Новатэку" NVTK и японским компаниям достичь договоренностей по участию в проекте "Арктик СПГ-2".

"Будем сейчас стараться помогать компаниям достигнуть взаимовыгодных договоренностей, потому что первый проект ("Новатэка" "Ямал СПГ" - ред.) доказал, что те, кто не побоялся тогда, когда здесь ещё ничего не было, войти в эти проекты, сейчас довольны тем, как эти проекты развиваются", - сказал Орешкин журналистам.

"Второй проект в этом смысле уже несет меньше рисков, потому что есть образец того, что эти проекты реализуются в срок, с опережением срока. Конечно, это применение опыта, технологических наработок первого проекта, что позволит второму проекту быть ещё более эффективным", - добавил министр.

В воскресенье, 29 апреля, состоялся визит японской делегации во главе с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко по приглашению министра экономического развития РФ Максима Орешкина на завод "Ямал СПГ". В мероприятии также принимал участие глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Арктик СПГ-2" - второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Согласно планам компании, завод будет состоять из трех технологических линий мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии - 2022-2023 год с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

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