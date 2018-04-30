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T-Mobile и Sprint договорились об объединении


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    © fotolia.com, Xuejun li

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Американские операторы связи — T-Mobile и Sprint — договорились об объединении,  заявил главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер.

Леджер возглавит объединенную компанию, у которой, как ожидается, будет более 127 млн клиентов.

"T-Mobile и Sprint достигли соглашения о создании новой компании — более крупного и сильного конкурента, который станет фактором для позитивных изменений для всех американских потребителей и бизнеса", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Сделка по приобретению Sprint оценивается в 26 млрд долларов.

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