МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Американские операторы связи — T-Mobile и Sprint — договорились об объединении, заявил главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер.

Леджер возглавит объединенную компанию, у которой, как ожидается, будет более 127 млн клиентов.

"T-Mobile и Sprint достигли соглашения о создании новой компании — более крупного и сильного конкурента, который станет фактором для позитивных изменений для всех американских потребителей и бизнеса", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Сделка по приобретению Sprint оценивается в 26 млрд долларов.