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Британский ритейлер Sainsbury's сообщил о слиянии с конкурирующей сетью Asda


Компании

МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Одна из крупнейших сетей супермаркетов Великобритании Sainsbury's намерена провести слияние с конкурирующей сетью Asda, сообщается в заявлении на сайте компании.

"Мы полагаем, что объединение Sainsbury's и Asda принесет значительную выгоду для наших акционеров и будет великолепной новостью для наших клиентов и коллег. Как один из самых больших работодателей в стране, объединенный бизнес сделает еще больший вклад в британскую экономику", - приводятся в заявлении слова председателя Sainsbury's Дэвида Тайлера.

Как сообщается, новая объединенная компания намерена сохранить оба бренда супермаркетов и сделка не приведет к закрытию магазинов.

В результате слияния американская компания Walmart, владеющая Asda, получит около 2,9 миллиарда фунтов и 42% общей доли объединенных компаний. Стоимость компании Asda на рынке при этом составит 7,3 миллиарда фунтов.

СМИ отмечают, что слияние образует крупнейшую сеть супермаркетов страны, где ранее позицию главного игрока занимала розничная сеть Tesco.

Согласно британской газете Guardian, вместе Sainsbury's и Asda будут занимать около 31,4% рынка, при этом показатели доли рынка Tesco составляют около 27,6%.

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