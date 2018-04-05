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Чистая прибыль BP в I квартале выросла до $2,5 млрд


Компании

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль британского нефтегазового гиганта BP, приходящаяся на акционеров, в первом квартале 2018 года составила 2,469 миллиарда долларов, увеличившись почти в 1,7 раза в годовом выражении, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная чистая прибыль составила 12,33 доллара против прибыли в 7,38 доллара за первый квартал 2017 года. Квартальная выручка ВР составила 69,143 миллиарда долларов, увеличившись на 22,6%. Объем чистой задолженности BP вырос на 3,5% в годовом выражении и на конец отчетного периода составил 39,993 миллиарда долларов.

BP отмечает, что на результаты повлияли рост добычи и увеличение нефтяных цен. В первом квартале средняя стоимость нефти марки Brent составила 66,82 доллара за баррель, WTI - 62,9 доллара (рост на 24,5% и на 21,7% в годовом выражении соответственно).

Объем добычи BP, с учетом доли "Роснефти" ROSN, составил отчетном квартале 3,732 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 5,7% выше аналогичного показателя предыдущего года. Объем добычи без учета доли "Роснефти" составил 2,605 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 9,1% выше показателя годичной давности. Компания прогнозирует, что добыча во втором квартале снизится в связи с сезонными работами по техническому обслуживанию и сезонным влиянием.

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