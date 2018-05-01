FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Boeing приобретает американскую KLX за $4,25 млрд


Компании
  • # Боинг 737-700
    © AFP, Philippe Huguen

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing сообщил о покупке поставщика комплектующих и услуг для аэрокосмической отрасли KLX Inc. за 4,25 миллиарда долларов в рамках расширения своего подразделения по предоставлению услуг.

"Соглашение включает в себя транзакцию за наличные средства по 63 доллара за акцию и принятие чистого долга на сумму примерно в 1 миллиард долларов, всего сделка оценивается в 4,25 миллиарда долларов", - говорится в релизе Boeing.

Сделка подразумевает покупку концерном Boing подразделения KLX Aerospace Solutions, которое будет отделено от энергетического бизнеса компании (KLX Energy Services). KLX Inc. войдет в подразделение Boeing Global Services и будет полностью интегрирована с Aviall, дочерней компанией Boeing, поставщиком компонентов и услуг для аэрокосмической отрасли.

"Данное приобретение является следующим шагом в нашей стратегии по росту сектора услуг", - приводятся в релизе слова главы Boeing Global Services Стэна Дила (Stan Deal). Закрытие сделки ожидается к третьему кварталу текущего года. Для этого необходимо одобрение регуляторов и большинства акционеров KLX.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Заводы компании расположены в более чем 65 странах, продукция поставляется более чем в 150 стран.

KLX Inc. - американская компания, поставщик комплектующих материалов и услуг для аэрокосмической отрасли. Компания также оказывает нефтепромысловые сервисные услуги и предоставляет в аренду связанное с ними оборудование в Северной Америке. 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ