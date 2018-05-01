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Чистая прибыль Japan Tobacco International в I квартале снизилась до $958 млн


Компании
  • #Сигареты
    © fotolia.com, Deyan Georgiev

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) по итогам первого квартала 2018 года сократилась на 1,4% - до 104,5 миллиарда иен (958 миллионов долларов), говорится в отчетности компании.

Базовая прибыль на акцию составила 58,07 иены (0,53 доллара) против 58,90 иены (0,54 доллара) за отчетный период предыдущего года. Операционная прибыль снизилась в годовом выражении на 1,5% - до 146,8 миллиарда иен (1,35 миллиарда долларов). Выручка JTI по итогам квартала составила 515 миллиардов иен (4,7 миллиарда долларов), увеличившись на 1,8%.

JTI за квартал сократила общий объем отгрузок в России на 4,4% по сравнению с январем-мартом 2017 года. Доля рынка компании в РФ выросла на 1,1 процентного пункта в годовом выражении - до 33,5%.

Общий объем погрузок увеличился на 7,3%. В 2018 году компания прогнозирует рост выручки на 3,8% - до 2,22 триллиона иен (20,4 миллиарда долларов).

Japan Tobacco Inc. была создана в 1999 году после приобретения Japan Tobacco международной табачной американской компании R.J.Reynolds за 8 миллиардов долларов. Штаб-квартира JTI расположена в Женеве. В портфель компании входят такие международные бренды сигарет, как Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD, а также российские марки "Русский стиль", "Петр I", "Тройка". 

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