Чистая прибыль Pfizer за I квартал выросла до $3,6 млрд

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc. в первом квартале 2018 года увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года - до 3,561 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации.

Разводненная прибыль на акцию по итогам января-марта составила 0,77 доллара против 0,69 доллара годом ранее. Выручка Pfizer по итогам отчетного периода выросла на 1%, составив 12,906 миллиарда долларов.

"Наши финансовые результаты за первый квартал 2018 года были устойчивыми за счет продолжающегося укрепления наших ключевых брендов, в основном - Ibrance, Eliquis и Xeljanz", - приводятся в релизе слова председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании Яна Рида (Ian Read). Выручка от продаж препарата Ibrance выросла за квартал на 37%в годовом выражении, Eliquis - на 35%, Xeljanz - на 30%.

По итогам 2018 года компания по-прежнему планирует получить выручку в размере 53,5-55,5 миллиарда долларов, а скорректированную прибыль на акцию на уровне 2,9-3 доллара. Таким образом, компания подтвердила предыдущий прогноз.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.