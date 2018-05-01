"Балтика" по итогам I квартала снизила долю на рынке пива в РФ до 31%

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика" (входит в группу Carlsberg) по итогам первого квартала 2018 года снизила свою долю на рынке пива в РФ до 31%, говорится в пресс-релизе компании.

"Балтика" является лидером российского рынка пива с объемной долей 31% на фоне продолжающегося падения рынка, составившего, по оценкам компании, 4-5%", - говорится в сообщении. По итогам января-марта 2017 года доля компании на российском рынке пива, по данным розничного аудита исследовательской компании Nielsen, составляла 32,7%.

Доля "Балтики" в форматах современной торговли составила 30,2%, в канале традиционной торговли - 30,3%. В свою очередь, на рынке разливного пива навынос (DIOT) компания занимает порядка 20%. На фоне продолжающегося сокращения рынка пива в целом производитель наблюдает рост сегмента безалкогольного пива.

"Доля бренда "Балтика 0" продемонстрировала рост на 0,1 процентного пункта. При этом российский сегмент безалкогольного пива увеличился в первом квартале 2018 года на 30,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Доля "Балтики" в этом сегменте составляет более 50%.

Экспорт компании по итогам первого квартала вырос на 7% в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В частности, продажи в Китай выросли более чем вдвое, - "Балтика" объясняет это в основном расширением портфеля и начавшимся сотрудничеством с новыми дистрибьюторами. Более чем двукратный рост демонстрирует экспорт в Южную Америку, прирост продаж на 50% наблюдается в Израиле.

Пивоваренная компания "Балтика" - крупнейший в России производитель и экспортер пива. Компания была основана в Санкт-Петербурге в 1990 году, с 2008 года является частью Carlsberg Group. В России "Балтике" принадлежит 8 заводов совокупной мощностью порядка 43 миллионов гектолитров пива в год: в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и Новосибирске.