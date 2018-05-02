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Чистая прибыль Apple в первом полугодии 2017-2018 фингода выросла до $33,9 млрд


Компании
  • #iPad в магазине Apple
    © AFP, Jeff Pachoud

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Apple AAPL в первом полугодии 2017-2018 финансового года, завершившемся 31 марта, выросла на 17% - до 33,887 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 6,63 доллара против 5,46 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 14% - до 149,43 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистая прибыль Apple выросла на 25% - до 13,822 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,73 доллара против 2,10 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 2,67 доллара за акцию. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 15,6% - до 61,137 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала 2017-2018 финансового года Apple ожидает выручку в диапазоне 51,5-53,5 миллиарда долларов, а также операционные расходы на уровне в 7,7-7,8 миллиарда долларов.

Продажи iPhone во втором квартале составили 52,217 миллиона единиц (снижение на 32% в квартальном выражении и рост на 3% в годовом). Продажи iPad составили 9,113 миллиона единиц (снижение на 31% в квартальном исчислении и рост на 2% в годовом). Наибольший объем продаж отмечен в странах Северной и Южной Америки, где выручка компании составила 24,841 миллиарда долларов (рост на 17% в годовом выражении). Рост выручки в странах Европы составил 9% к прошлому году - до 13,846 миллиарда долларов.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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