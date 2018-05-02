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Руководство Xerox уходит в отставку


Компании

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Руководство корпорации Xerox намерено уйти в отставку. 

В частности, о своем намерении покинуть компанию заявили ​гендиректор Джефф Джейкобсон, председатель совета директоров Роберт Киган, а также пять членов правления Xerox.

Это решение было принято под давлением со стороны крупных инвесторов компании — Карла Айкана и Дарвина Дисона (владеют около 15% акций Xerox). 

Как пишет The Wall Street Journal, изменения в совете директоров ставят под угрозу сделку с Fujifilm Holdings Corp. 

Отметим, что руководство меняется на фоне объединения Xerox с Fujifilm Xerox. Планируется, что Fujifilm полностью поглотит американскую компанию. 

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