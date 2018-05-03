FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль Fannie Mae в I квартале выросла в 1,5 раза


Недвижимость и строительство / Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Американский ипотечный гигант Fannie Mae по итогам первого квартала 2018 года зафиксировал чистую прибыль в размере 4,261 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, при этом составила 3,323 миллиарда долларов против убытка в 6 миллионов долларов в аналогичном периоде годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,56 доллара, тогда как в январе-марте 2017 года оказалась нулевой.

Чистая процентная прибыль составила 5,232 миллиарда долларов, что на 2% меньше в годовом выражении. Общая процентная прибыль составила 28,514 миллиарда долларов, что на 4% больше показателя за первый квартал 2017 года.

"Высокие результаты в первом квартале отражают потенциал нашего основного бизнеса, преимущества нашей бизнес-модели и нашу клиентоориентированность", - приводятся в сообщении слова президента и главы компании Тимоти Майопулоса (Timothy J. Mayopoulos).

Финансовый конгломерат Federal National Mortgage Association, известный как Fannie Mae, был основан в 1938 году. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне.

Крупнейшие ипотечные компании США - Fannie Mae и Freddie Mac - считаются одними из виновников мирового экономического кризиса 2008 года. Их действия привели к надуванию "пузыря" на рынке недвижимости США, с которого и началась рецессия глобальной экономики. В сентябре 2008 года во избежание краха всей финансовой системы США компании были переданы в управление Федеральному агентству по финансированию жилья.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ