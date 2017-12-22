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Орешкин: МЭР не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки РФ


Недвижимость и строительство / Компании / Потребительский рынок

 

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития не видит рисков возникновения "пузыря" на рынке ипотеки РФ до 2020 года, заявил журналистам глава МЭР Максим Орешкин. "Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах съезда "Единой России".

"Мы абсолютно поддерживаем позицию Центрального банка в той части, что кредиты с очень низкими первоначальными взносами или их отсутствием несут в себе риски", - добавил министр. Но, исходя из его слов, можно ожидать "здорового" развития и роста ипотеки в РФ.

"Рост будет достигаться не за счет выдачи рискованных кредитов, а через снижение уровня процентных ставок, которое будет происходить естественным образом", - считает Орешкин.

"Мы не должны достигать этого роста за счет кредитов с низким первоначальным взносом, скорее, источником роста должно быть снижение ставок", - подытожил министр.

Производительность труда в РФ по итогам 2017 года должна вырасти на 1,5-2%, заявил Орешкин, выступая на съезде "Единой России".

"Если говорить про экономику, мы возвращаемся на положительный тренд. В 2017 году мы ожидаем рост производительности труда в диапазоне от 1,5 до 2%", - сказал он.

При этом министр отметил, что производительность труда в МЭР также растет.

"Если посмотреть, как мы сокращаем избыточные функции и избыточный персонал в министерстве, то здесь у нас рост, я думаю порядка 10% по министерству", - сказал Орешкин.

Министр также сообщил, что в этом году темп роста инвестиций за девять месяцев составил более 4%, что превышает темпы роста ВВП. "Мы в этом году смогли вернуться на тренд увеличения доли инвестиций в структуре ВВП", - заметил он.

 

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