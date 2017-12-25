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Россельхознадзор снимает ограничения поставок чая из Шри-Ланки под гарантии этой страны


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность
  • Мощный рост цен на чай отмечен на мировом рынке, создалась угроза его нехватки

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россельхознадзор под Новый год снимает ограничения на поставки чая из Шри-Ланки, в котором ранее был обнаружен опасный жук, под гарантии карантинной службы этой страны, сообщил журналистам глава российского ведомства Сергей Данкверт.

Россельхознадзор с 18 декабря ограничил ввоз всей растительной продукции из Шри-Ланки из-за выявленного в партии чая карантинного для России объекта - капрового жука. Как отмечало ведомство, потери в случае заноса на территорию России этого особо опасного вредителя могут составить десятки миллиардов рублей.

"По итогам переговоров принято решение под гарантии карантинной службы Шри-Ланки снять временные ограничения на поставки всей растительной продукции из Шри-Ланки с 30 декабря 2017 года", - сказал Данкверт по итогам переговоров с делегацией этой страны.

Он добавил, что "вместе с тем, Россельхознадзор будет осуществлять усиленный лабораторный контроль всех поступающих партий растительной продукции из Шри-Ланки".

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