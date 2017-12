Для американских ритейлеров наконец-то наступило Рождество

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Американские ритейлеры наконец-то почувствовали праздничное настроение.

Согласно данным Mastercard SpendingPulse, которая отслеживает расходы потребителей в интернете и традиционных ритейлерах, розничные продажи в США за текущий период праздников росли лучшими темпами с 2011 года благодаря высокому уровню потребительской уверенности и стойкому рынку труда, сообщает Dow Jones.

Розничные продажи с 1 ноября до кануна Рождества без учета автомобилей увеличились на 4,9%, тогда как годом ранее темпы роста составили 3,7%, сообщило подразделение Mastercard Inc., отслеживающее все виды платежей. Продажи в сегменте электронной коммерции по-прежнему возглавляют рост – они повысились на 18,1%.

"В этом году праздничный сезон покупок очень успешно начался на неделе, предшествовавшей 'черной пятнице'", – указала Сара Куинлан, старший вице-президент маркетингового анализа в Mastercard. По ее словам, в этом году ретейлеры выиграли благодаря тому, что Рождество выпало на понедельник, и у потребителей были целые выходные, чтобы приобрести желанные товары в последнюю минуту. Согласно данным Mastercard, потребительские расходы 23 декабря достигли второго максимального значения в этом году после "черной пятницы".

"В целом этот год оказался крайне успешным для ритейлеров", – подытожила Куинлан.

Такое оживление стало настоящим подарком для различных ритейлеров, от Macy's Inc. до Gap Inc., которые ранее в этом году пережили сложный период закрытия магазинов, сокращения посещаемости и банкротства таких сетей, как Sports Authority, Toys 'R' Us и Payless Shoes.

Инвесторы, ранее отказавшиеся от акций многих магазинов даже на фоне резкого общего роста на фондовом рынке, стали возвращаться. Акции Macy's и Gap, к примеру, за прошедший месяц повысились на 24% и 18% соответственно, тогда как индекс S&P 500 вырос на 3%. Бумаги Wal-Mart Stores Inc. с начала года подорожали на 40%, и, как и акции ее главного соперника Amazon.com Inc., торгуются вблизи рекордных максимумов.

Как отмечают аналитики и экономисты, в отличие от прошлых лет, когда покупки были стимулированы потребителями с высокими доходами, в этом праздничном сезоне расходы увеличили более широкие слои населения, воодушевленные растущими заработными платами и низкой безработицей.

"Все меньше людей живут от зарплаты до зарплаты, – полагает Крис Кристофер, исполнительный директор компании экономических исследований IHS Markit. – Население с низкими и средними доходами значительно увеличило расходы, тогда как группа с высокими доходами продолжает тратить средства, не скупясь".

Согласно данным кредитного агентства Experian PLC, задолженность по потребительским кредитным картам в 3-м квартале выросла на 11% до 757 млрд долларов, достигнув максимального уровня с конца 2008 года. Как отметил Алан Икемура, старший менеджер по продуктам в аналитическом подразделении Experian, в этот раз рост задолженности связан с уверенностью потребителей в экономике.

Потребительская уверенность в ноябре выросла до 17-летнего максимума, а безработица в октябре упала до 17-летнего минимума. Личные потребительские расходы в ноябре увеличились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как летом они выросли на 4%.

Однако доля просроченной задолженности по кредитным картам в 3-м квартале вновь выросла. Это говорит о том, что потребители, вероятно, тратят больше, чем зарабатывают и могут замедлить покупки в следующем году.

При этом материальное состояние потребителей на данный момент не вызывает опасений, отмечает Джек Клейнхенц, старший экономист Национальной федерации розничной торговли (National Retail Federation). "Фондовый рынок повышается, и в игру вступил 'эффект богатства'. Люди меньше экономят, поскольку у них есть некоторые гарантии трудовой занятости", – пояснил эксперт.

Продажи электроники и бытовых приборов, по данным Mastercard, в этот праздничный период увеличились на 7,5% – это сильнейший рост за прошедшее десятилетие. Продажи товаров для дома и ремонта выросли на 5,1%, а ювелирных изделий – на 5,9% благодаря покупкам в последний момент.

Некоторые трудности, однако, сохраняются, напоминая о проблемах, с которыми столкнулись традиционные ритейлеры из-за перехода потребителей к покупкам в интернете. Доля интернет-покупок обычно составляет около 10% в общих потребительских расходах в США, но IHS Markit ожидает, что в этом году она достигнет почти 20% в праздничных продажах, причем значительную часть получит Amazon.

Ритейлеры одежды сильнее остальных пострадали от изменения покупательского поведения потребителей. Общие продажи одежды в праздничный период повысились на 2,7%, однако продажи женской одежды не изменились, согласно данным Mastercard.

Запасы универмагов и других ритейлеров одежды в этом праздничном сезоне сократились по сравнению с прошлым годом, что оказало им поддержку и ослабило необходимость в дополнительном снижении цен.

Скидки на компьютеры, электронику, игрушки и компьютерные игры в этом году были меньше, согласно данным Market Track LLC, которая проанализировала 50 000 промоакций, запущенных в период между 1 ноября и 16 декабря, и сравнила их с рекламными акциями прошлого года. Скидки на одежду оказались немного выше. В целом общий уровень скидок не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 39%.

Традиционные ритейлеры также столкнулись с тем, что потребители больше тратят на путешествия, развлечения и еду. Как отметила Куинлан, в ноябре одной из самых успешных категорий покупок были авиабилеты. "Большое количество потребителей дарят впечатления, а не товары", – пояснила она.

Окончательные показатели по отдельным ритейлерам станут известны только в начале следующего года, когда компании опубликуют финансовые результаты. Кроме того, эта неделя также является одной из самых успешных в плане расходов на праздничные покупки.

Как прогнозирует консалтинговая фирма Customer Growth Partners, за неделю между Рождеством и Новым годом потребители, вероятно, потратят 69 млрд долларов, или около 11% от общей суммы за период праздников.

