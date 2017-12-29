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Около 1,7 млн россиян в праздники не смогут выехать за границу из-за долгов


Компании / Потребительский рынок
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Около 1,7 миллиона россиян ограничены в выезде за границу из-за долгов и не смогут уехать за границу в праздники, если не расплатятся, сообщили РИА Новости в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

"По состоянию на 22 декабря действует около 1,7 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ", — сообщили в ведомстве.

Приставы отмечают эффективность этой меры: в результате применения временного ограничения на выезд должников из РФ за 11 месяцев 2017 года в рамках 1,2 миллиона исполнительных производств должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 56,1 миллиарда рублей.

Ранее ФССП сообщила, что приставы будут дежурить в зданиях крупных международных аэропортов с 29 декабря по 9 января. В случае возникновения сложностей с вылетом за границу из-за долгов сотрудники службы будут консультировать с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств".

ФССП России рекомендует гражданам, планирующим заграничную поездку, заблаговременно, не менее чем за 10 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату. Кроме того, в период праздников будут работать телефоны горячей линии в каждом территориальном органе и в центральном аппарате ФССП России. Номера телефонов будут размещены на официальном сайте ФССП России.

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