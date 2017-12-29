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Россельхознадзор завершил инспекцию турецких производителей томатов


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

 

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Россельхознадзор завершил инспекцию турецких производителей томатов, рассматривает полученную информацию, сообщает российское ведомство в пятницу.

Россельхознадзор направлял с 24 по 29 декабря очередную инспекцию в Турцию для проверки производителей томатов.

"Россельхознадзор в соответствии с планом, предоставленным турецкой стороной, в период с 24 по 29 декабря 2017 года проинспектировал в различных регионах Турции ряд предприятий по производству томатов, готовых поставлять свою продукцию в Российскую Федерацию. На сегодняшний момент полученная информация находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.

Россия с 1 ноября отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции: хотя сами ограничения все еще остаются, до конца года Анкара сможет поставить на российский рынок 50 тысяч тонн помидоров. Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. С осени прошлого года ограничения последовательно снимались.

 

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