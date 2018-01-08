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СМИ рассказали, как изменятся цены на жилье в 2018 году


Недвижимость и строительство / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Эксперты, опрошенные изданием "Газета.ру", рассказали, какие изменения в цене ожидают сферу недвижимости в 2018 году.

Стоимость жилья возрастет в сегменте новостроек, цены на которые увеличивались с превышением уровня инфляции еще в прошлом году. При этом, подчеркивают специалисты, продолжение роста цен связано не столько с высоким спросом, сколько с ростом строительной готовности ранее заявленных проектов. Также могут подорожать квартиры с хорошей транспортной доступностью и высоким качеством постройки.

Однако эксперты не ожидают скачка цен и их роста вне пределов инфляции. По их мнению, стоимость жилья может вырасти на 2-3%.

Вторичному жилью специалисты обещают "мягкое падение". Связано это с превышением спроса на такие квартиры над предложением, а учитывая начало программы субсидирования ставок для многодетных семей, спрос на новостройки может немного вырасти, заявляют эксперты.

Согласно данным Росстата, квартиры в новостройках подорожали до 56,5 тысячи рублей за квадратный метр по итогам третьего квартала 2017 года, тогда как в этом же периоде 2016 года они стоили 53,4 тысячи рублей. В свою очередь на вторичном рынке за аналогичные периоды цены составляли 52,2 и 54,2 тысячи рублей за квадратный метр соответственно, что говорит об удешевлении жилья.

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