Минстрой хочет обязать управляющие компании раскрывать структуру тарифов ЖКХ‍

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало поправки в закон, которые обяжут управляющие компании (УК) заранее предупреждать жильцов многоквартирных домов о росте цен за ЖКХ и раскрывать структуру тарифов, пишет газета "Известия" со ссылкой на текст документа ведомства.

Как следует из разработанных Минстроем поправок, после их принятия УК будут обязаны за месяц информировать жильцов домов о росте тарифов, а также раскрывать данные о том, из чего складывается стоимость коммунальных услуг.

Сведения об росте цен должны быть вывешены в подъездах многоквартирных жилых домов на видном месте.

Помимо этого, поправки в действующее законодательство регламентируют сроки приема и фиксации заявки по поводу неисправности систем жилищно-коммунального хозяйства, а также устранения неполадки. Они подробно описывают требования и к сотрудникам коммунальных служб УК.

Как пояснил изданию представитель Минстроя, ведомство "предлагает сделать обязательным не просто выполнение определенного перечня работ, но и утвердить базовые критерии качества обслуживания".