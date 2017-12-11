"АвтоВАЗ" в 2017 г увеличил продажи машин в РФ на 17%, на экспорт - на 31%

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель легковых автомобилей - "АвтоВАЗ" AVAZ в 2017 году увеличил продажи в России на 17% по сравнению с предыдущим годом - до 311,6 тысячи машин, говорится в презентации, представленной в среду исполнительным вице-президентом компании по продажам и маркетингу Яна Птачека.

По словам Птачека, около половины продаж (45%) осуществлено с государственной поддержкой. Доля Lada на рынке легковых автомобилей в РФ выросла с 19,6% в 2016 году до 20,5% в 2017 году. Это наибольшая доля рынка для производителя за последние шесть лет.

Экспорт автомобилей Lada в 2017 году вырос на 31% - до 24 тысяч единиц.

Последний из прогнозов "Автоваза", по продажам в РФ в 2017 году, озвученный осенью, составлял более 300 тысяч автомобилей, на экспорт - 23-24 тысячи единиц.