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Наибольший рост тарифов на коммунальные услуги в РФ в 2017 г коснулся водопользования


Компании / Услуги / Потребительский рынок

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Больше всего тарифы на коммунальные услуги в РФ в 2017 году выросли в сфере водоснабжения - 5,5% на холодную и горячую воду, водоотведение и вовсе подорожало на 6,9%, говорится в материалах Росстата.

В целом рост тарифов на коммунальные услуги в России в 2017 году составил 4,6%. Жилищные услуги подорожали на 4,8%. При этом инфляция в РФ по итогам 2017 года составила 2,5%.

Согласно данным Росстата, тарифы на отопление в 2017 году выросли на 3,8%, на газо- и электроснабжение - на 4,1%.

Рост коммунальных тарифов для населения регулируется на федеральном уровне. На 2018 год предусмотрен предельный рост тарифов на 4% в год, однако в исключительных случаях региональные власти имеют возможность изменять эту величину.

По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, в 2017 году было зафиксировано около 800 случаев такого превышения в регионах. Осенью прошлого года ФАС внесла в правительство проект закона, лишающий местные тарифные органы полномочий превышать предельный уровень тарифов ЖКХ, установленный федеральным центром.

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