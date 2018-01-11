Сборы российского кино в 2017 году выросли на 10%

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Сборы российского кино в 2017 году возросли на 10% по сравнению с 2016 годом и составили рекордные 13 миллиардов рублей, сообщил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев журналистам в четверг.

"Год рекордный, бокс вырос почти на 11%. Рынок чувствует себя неплохо, при этом, что интересно, иностранные релизы практически не выросли, а российские релизы выросли в полтора раза. Мы перешагнули порог в 13 миллиардов сборов", - сказал Малышев.

Он отметил, что российское кино посмотрели 54,7 миллиона рублей, что на 19,5 миллиона рублей, чем в 2016 году. При этом доля российского кино в посещаемости кинотеатров составила 25,6%.

По его словам, в этом году Фонд ждет такие крупные релизы, как "Черновик", "Селфи", вторые части "Вия" и "Гоголя", "Тренер", комедии "Ночная смена", "Я худею", "Жених 2".