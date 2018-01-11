Путин о дальнейших послаблениях в рекламе алкоголя: они уже сделаны, но подумаем

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности дальнейших послаблений в рекламе алкоголя, в том числе на чемпионате мира по футболу, заявил, что они уже сделаны, но можно подумать.

В ходе встречи с руководителями российских СМИ и информагентств главный редактор журнала "Огонек" Сергей Агафонов попросил ослабить регуляцию рекламы в СМИ. По его мнению, "это даст возможность вздохнуть и печатным СМИ, и электронным и радио".

"У нас большое событие, ЧМ мира по футболу, приедет много народу. Речь идет о возможности чуть-чуть ослабить регуляции по рекламе алкоголя хотя бы", - предложил Агафонов.

"Разрешена реклама пива, разрешена реклама вин отечественного производства, произведенных из отечественного продукта, отечественного винограда... Вы тоже сказали о хорошем продукте, а какой еще хороший продукт, виски?" - спросил Путин.

"Нет, просто я к тому, что не надо останавливаться на достигнутом", - отметил Агафонов. Путин считает иначе: по его мнению, лучше остановиться вовремя.

По словам Агафонова, речь не идет о получении льгот по налогам, кредитам. "Речь идет о том, чтобы мы могли работать на рекламе", - пояснил он.

"Я понимаю. То, что вы говорите, не лишено основания, потому что объемы доходов от рекламы сократились в два раза, я знаю об этом, это правда. Хотя мы стараемся сохранить льготы и создать дополнительные, в том числе на бумагу, как вы знаете, это касается ввозных таможенных пошлин на различные пять видов бумаг, мы в два раза сократили ввозные таможенные пошлины... Есть и другие льготы. Мы постараемся все это учесть. Что касается другого алкоголя, а что там осталось? Водка? Коньяк?" - уточнил президент.

Услышав о предложении дать послабление рекламе виски, глава государства невесело сказал: "Виски - совсем плохо". "Давайте подумаем, ладно? Вы хотите, чтобы во время таких крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?" - еще раз уточнил президент.

"Почему трескать? Это реклама в том числе нашей национальной гордости", - отметил Агафонов, добавив, что потребление водки также целая русская культура.

"Какая гордость?.. Это не культура, в лучшем случаем субкультура", - парировал Путин.

"Хорошо, давайте подумаем (о дополнительных послаблениях)", - в итоге согласился президент.