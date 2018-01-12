FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

KIA в прошлом году сохранила лидерство среди иномарок на российском рынке


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Дилеры корейского бренда KIA в России за прошедший 2017 год увеличили продажи автомобилей производителя на 21,6% по отношению к 2016 году. 

Как пишет Аналитическое агентство "Автостат", всего за год в России реализовали 181947 автомобиль KIA. 

На первом месте у россиян - по-прежнему модель Rio. За прошлый год был куплен 96689 экземпляр этой модели, рост составил 10,3%. Из них 1931 экземпляр - это новый  кросс-хэтчбек Rio X-Line, его продажи стартовали в середине ноября.
На второй строчке - кроссовер Sportage, он был куплен 24 611 раз, что на 29,5% больше показателя 2016 года.
Третье место - семейство cee'd. Машины этой модели были проданы 15246 раз, рост 1,1%.
Версия для печати

Авто

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ