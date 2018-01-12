KIA в прошлом году сохранила лидерство среди иномарок на российском рынке

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Дилеры корейского бренда KIA в России за прошедший 2017 год увеличили продажи автомобилей производителя на 21,6% по отношению к 2016 году.

Как пишет Аналитическое агентство "Автостат", всего за год в России реализовали 181947 автомобиль KIA.

На первом месте у россиян - по-прежнему модель Rio. За прошлый год был куплен 96689 экземпляр этой модели, рост составил 10,3%. Из них 1931 экземпляр - это новый кросс-хэтчбек Rio X-Line, его продажи стартовали в середине ноября.

На второй строчке - кроссовер Sportage, он был куплен 24 611 раз, что на 29,5% больше показателя 2016 года.

Третье место - семейство cee'd. Машины этой модели были проданы 15246 раз, рост 1,1%.

