ФАС предписала "Новартис Фарма" снизить цены на онкопрепарат

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила завышение цен компанией "Новартис Фарма" на онкологический препарат "Тайверб", стоимость упаковки которого достигла 159 тыс рублей, сообщается на сайте службы.

В сообщении служба подчеркивает, что "Тайверб", который используется в лечении онкологии, необоснованно подорожал на 35%: ранее он стоил 118 тыс рублей за пачку.

"Рассмотрев дело, комиссия ФАС России пришла к выводу, что ответчик, занимая доминирующее положение на товарном рынке лекарственного препарата с МНН "Лапатиниб" на территории Российской Федерации, установил монопольно высокую цену на лекарство. Комиссия ФАС России приняла решение о выдаче предписания по устранению выявленного нарушения", - пишет ФАС.

В то же время антимонопольная служба пояснила, что этот препарат не входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), цены на которые регулируются государством, поэтому влияния на формирования цены у государства нет.

"Мы надеемся, что фармсообщество примет во внимание решение ФАС России и откажется от манипулирования ценами на лекарства, в том числе не входящими в перечень ЖНВЛП", — заявил руководитель управления контроля социальной сферы и торговли ФАС РФ Тимофей Нижегородцев.