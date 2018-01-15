Сопоставимые продажи Metro в РФ снизились на 9% в I кв 2017-2018 фингода

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Немецкий ритейл-гигант Metro AG зафиксировал снижение на 9% сопоставимых продаж в России, где его представляет Metro Wholesale (бывший Metro Cash & Carry), в первом квартале 2017-2018 финансового года, который завершился 31 декабря, следует из сообщения компании.

"В России зафиксирована негативная динамика сопоставимых продаж (примерно на 9%) против положительной динамики в первом квартале 2016-2017 финансового года", - отмечает компания. Metro AG добавляет, что за указанный период компания открыла в России один магазин.

В целом, согласно предварительным и неаудированным результатам, группа Metro увеличила продажи в первом квартале 2017-2018 финансового года по сравнению с показателем годичной давности на 0,2%, до 10,1 миллиарда евро, при этом сопоставимые продажи увеличились на 0,8%. По состоянию на 31 декабря сеть компании насчитывала 760 магазинов, что на девять больше, чем было годом ранее.

"У компании был стабильный рождественский квартал в условиях сложной рыночной обстановки. Продажи группы в первом квартале соответствуют прогнозу на весь финансовый год", - приводятся в сообщении слова председателя правления Metro AG Олафа Коха (Olaf Koch).

Компания опубликует полный финансовый отчет за первый квартал 2017-2018 финансового года 13 февраля.

Компания Metro AG была основана в 1964 году в Германии. Штаб-квартира находится в Дюссельдорфе. Штат ритейлера превышает 150 тысяч человек по всему миру. Компания работает в 35 странах. В 2017 году Metro AG завершила разделение на две компании: сеть по продаже продуктов питания под названием Metro и ритейлера электроники Ceconomy.