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Datsun в 2017 году увеличил продажи в России на 31%


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Дилеры японского производителя авто Datsun за прошлый 2017 год реализовали на территории России 24,51тысяч машин, что на 31% больше, чем в 2016 году, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Отмечается, что благодаря такому росту продаж рыночная доля бренда составила 1,5% против 1,3% год назад.

Главным бестселлером Datsun в России является седан Datsun on-DO, его продажи в 2017 году выросли на 35% и составили 19 712 штук.

Всего же по результатам прошлого года Datsun on-DO вошел в топ-25 самых продаваемых легковых машин на территории РФ.

Компания сообщает также, что другая ее модель - хэтчбек Datsun mi-DO - был продан в количестве 4 798 штук, рост - +14%.

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