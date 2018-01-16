Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в 2017 г вырос на 2,1%

МОСКВА, 16 янв ПРАЙМ. Рынок легковых автомобилей с пробегом в России в 2017 году вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 5,3 миллиона единиц, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Российский рынок новых LCV в 2017 году вырос на 16,7%

"Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России с января по декабрь 2017 года составил 5,3 миллиона единиц, что на 2,1% больше, чем годом ранее ... В декабре минувшего года объем рынка легковых автомобилей с пробегом составил 471,2 тысячи единиц, показав рост на 6,9%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером российского вторичного рынка традиционно стала отечественная марка Lada, на долю которой в прошлом году пришлось 27% от общего объема. В количественном выражении это составило 1,443 миллиона штук, что на 0,2% ниже результата 2016 года. Лучшей среди иномарок осталась японская Toyota, чей показатель достиг 586,5 тысячи экземпляров (минус 0,6%). Замкнул тройку лидеров японский бренд Nissan с результатом 284,6 тысячи машин (рост на 3,1%).

Среди моделей лидерство сохранил хэтчбек Lada 2114, объем вторичного рынка которого в 2017 году составил 13,4 тысячи единиц, что на 0,8% ниже результата годичной давности. На второй позиции в модельном рейтинге находится седан Lada 2107 (141,2 тысячи штук; -3,2%). Третья строчка принадлежит Ford F Focus (132,7 тысячи машин; +2,6%).