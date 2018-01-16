Доля оформивших европротокол автовладельцев в РФ в 2017 г выросла до 33%

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Доля автовладельцев, обратившихся при оформлении ДТП по европротоколу (то есть без вызова сотрудников полиции), в РФ в 2017 году составила 33%, тогда как в 2016 году их доля была на уровне 30%, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

"Доля водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков (ПВУ) при оформлении ДТП по европротоколу, в России по итогам 2017 года составила 33%. ... Доля водителей, оформлявших ДТП с применением этой процедуры, в 2016 году была на уровне 30%", - приводятся слова Юргенса в сообщении РСА. Он отметил, что за несколько лет этот механизм стал достаточно популярным в нашей стране, так как еще в 2013-2014 году его оформляли лишь 9-10%.

По словам Юргенса, политика госорганов и активность РСА привели к тому, что автовладельцы стали охотнее и чаще прибегать к этой процедуре; отдельным стимулом стало внесение изменений в ПДД, которые предписывают освобождать проезжую часть и не создавать пробки; плюс большая информационная кампания увеличила число людей, которые знают о такой процедуре и готовы ее использовать.

Юргенс добавил, что в 2017 году сумма выплат по европротоколу достигла 11,5 миллиарда рублей, что на 21,8% больше, чем в 2016 году (9,44 миллиарда рублей), средняя выплата при урегулировании в рамках такой процедуры составила 27,4 тысячи рублей, а число автовладельцев, оформивших европротокол, составило 541 тысячу.

Он напомнил, что европротокол можно оформить, если в ДТП участвуют не более двух автомобилей, не нанесен ущерб чьей-либо жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также если между сторонами есть единое мнение относительно причин аварии. Лимит суммы ущерба составляет 50 тысяч рублей. Вместе с тем, в конце прошлого года были внесены изменения в законодательство, касающиеся применения этой процедуры. В частности, с 1 июня 2018 года лимиты по европротоколу будут увеличены до 100 тысяч рублей.

"Страховое сообщество не приветствует данные изменения и предупреждает о рисках. По нашему мнению, повышение максимального размера страховой выплаты в рамках европротокола приведет к тому, что этот лимит превысит среднюю выплату по ОСАГО. Это может привести к значительному росту страхового мошенничества. Большинство добросовестных граждан не нуждается в таком увеличении, поскольку в настоящее время не менее 68% всех ДТП покрываются лимитом 50 тысяч рублей", - пояснил президент РСА.