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Philip Morris проведет делистинг акций с биржи Франции


Компании / Рынки / Потребительский рынок / Акции

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) проведет делистинг своих акций с французской биржи Euronext Paris, говорится в сообщении компании.

Philip Morris отмечает, что решение принято после комплексной оценки компанией объема торгов, затрат и административных требований, связанных с листингом на бирже. "Запрос на делистинг одобрен советом директоров Euronext Paris", - добавляет компания.

После процедуры делистинга акции Philip Morris, которые были зарегистрированы на Euronext Paris, будут торговаться на основной для бумаг компании фондовой площадке - Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Последним днем обращения акций компании на Euronext Paris станет 21 февраля 2018 года.

История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. В числе брендов компании - Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие. Компания работает в 180 странах мира, ее штат достигает 80 тысяч человек.

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