"Прайм": Цены на моторное топливо в РФ пошли вниз из-за снижения спроса

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Оптовые цены на основные виды моторного топлива в РФ пошли вниз на прошедшей неделе - с 8 по 12 января - из-за сезонного снижения спроса, следует из данных агентства "Прайм".

Бензин 95 Класс 5 за неделю подешевел до 47,168 тысячи рублей за тонну, что на 643 рубля меньше чем неделей ранее.

Цена на бензин 92 Класс 5 за указанный период снизилась на 581 рубль за тонну – до 44,667 тысячи рублей за тонну.

Цена на дизельное топливо зимнее Класс 5 составила 46,056 тысячи рублей за тонну – на 238 рублей меньше по сравнению с предыдущей неделей.



