"Кортес": Оптовые цены на бензин в РФ с 8 по 12 января выросли

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин в России по итогам рабочей недели с 8 по 12 января выросли; наиболее значительно изменилась цена на бензин "Регуляр-92", который подорожал на 576 рублей - до 41,084 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин "Нормаль-80" - 39,463 тысячи рублей за тонну (рост на 403 рубля), "Премиум-95" - 41,902 тысячи рублей за тонну (рост на 374 рубля), на летнее дизтопливо - 41,337 тысячи рублей за тонну (снижение на 27 рублей).

На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" не изменилась и составила 44,738 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" снизилась на 106 рублей, до 46,59 тысячи рублей, на "Премиум-95" - на 198 рублей, до 48,327 тысячи рублей. В рознице стоимость "Нормаля-80" выросла на 1 копейку и составила 35,98 рубля за литр, цена "Регуляра-92" увеличилась на 7 копеек, до 38,23 рубля за литр, стоимость "Премиума-95" - на 8 копеек, до 41,04 рубля за литр.

Летнее дизтопливо подешевело на мелкооптовом рынке на 50 рублей, до 43,335 тысячи рублей за тонну. На бирже цена топлива снизилась на 3,418 тысячи рублей, до 40,043 тысячи рублей за тонну, розничная цена увеличилась на 18 копеек, до 40,84 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина снизилась на 233 рубля, до 44,679 тысячи за тонну. На бирже он подешевел на 531 рубль, до 43,931 тысячи за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах выросла на 146 рублей, до 53,658 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута снизилась на 60 рублей и составила 13,037 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подешевел на 2,255 тысячи рублей - до 12,928 тысячи рублей за тонну.