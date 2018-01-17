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Потерянное полотно Рембрандта хотели продать за $250‍


Компании / Потребительский рынок
  • Рембрандт. Автопортрет в возрасте 63 лет, 1669
    © The National Gallery, London

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Утраченное полотно Рембрандта три жителя американского городка Тинек (штат Нью-Джерси) изначально хотели продать всего за $250, пишет портал USA Today.

Новым обладателем картины стал житель Франции. После того, как он убедился в подлинности полотна, он перепродал ее коллекционеру за $4 млн.

Сообщается также, что старые владельцы полотна, братья Ландау, приняли решение о продаже картины, которая находилась у них в доме с 30х годов прошлого века, после смерти матери.

На оценщика, которым Ландау показали полотно, оно не произвело впечатления: на аукционе торги начались с отметки в $250, но очень скоро цена превысила $100 тысяч, а продана была за $1,1 млн.

Организаторы аукциона не могли понять, что происходит до тех пор, пока не позвонил участник торгов из Германии и не заявил, что данный лот - картина пера Рембрандта, которая входит в серию, написанную голландским художником в начале XVII века.

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