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В России вырастут цены на европейские вина из-за неурожая‍


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство / Розничная торговля

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Рост цен на дешевые вина европейского производства может составить в ближайшее время от 10 до 35%, пишет РБК со ссылкой ан представителе ряда торговых компаний. Причиной тому служит неурожай.

Издание отмечает, что производители вин из Европы уже начали уведомлять своих российских импортеров о росте отпускных цен на свою продукцию.

Сильнее всего - до 35% - вырастут цены на недорогие вина, ценой до 700 рублей за бутылку объемом 0,7 литра. В целом рост цен составит 10–35%, это зависит от ценового сегмента и страны (региона) происхождения продукции.

Причина роста цен - прошлогодний неурожай винограда в странах Европы. Непогода привела к значительному сокращению сборов сырья. "Причиной пересмотра ценовых соглашений стал прошлогодний неурожай винограда в Европе — заморозки весной и затем жаркая погода летом привели к значительному падению сборов.​ В большинстве основных винодельческих регионов Европы недобор урожая составил от 20 до 50%, как следствие, винодельческие хозяйства вынуждены были объявить о существенном повышении отгрузочных цен на продукцию", - отмечает издание.

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