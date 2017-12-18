Выручка "Детского мира" в 2017 году выросла на 22%

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в 2017 году увеличила консолидированную выручку на 21,9% по сравнению с показателем за предыдущий год - до 97 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Объем консолидированной выручки группы в четвертом квартале вырос на 19,8% в годовом выражении, до 30,3 миллиарда рублей.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). Это крупнейший розничный ритейлер детских товаров в России. АФК "Система" AFKS владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.