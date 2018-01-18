СМИ: Гражданская эксплуатация аэропорта "Бельбек" в Севастополе начнется в 2020 г

МОСКВА, 18 янв ПРАЙМ. Правительство РФ решило развивать севастопольский аэропорт "Бельбек", где сейчас базируется военная авиация, как гражданский, до конца 2018 года Минобороны должно построить там новую ВПП и терминал, а полноценная эксплуатация аэропорта в качестве гражданского должна начаться в 2020 году, пишет в четверг газета "Коммерсант".

Ранее власти Севастополя планировали найти частного инвестора для строительства гражданского терминала и инфраструктуры аэропорта "Бельбек", однако к концу 2016 года "Бельбек" стал филиалом симферопольского аэропорта. В марте 2017 года решением городского парламента госпредприятие "Аэропорт "Бельбек" было внесено в список приватизируемых.

Как стало известно "Коммерсанту", правительство сформулировало "дорожную карту" развития гражданского сектора аэропорта "Бельбек" в Севастополе. Вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в декабре с участием представителей Минтранса, Минфина, Минобороны, Минэкономразвития, Счетной палаты, главы Крыма Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Согласно поручению по итогам совещания, в ближайшее время Минэкономразвития, Минобороны, ФСБ и правительство Севастополя вместе с АО "Международный аэропорт Симферополя" (АО МАС, принадлежит Крыму) должны утвердить планы строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП), аэровокзального комплекса и прочей необходимой инфраструктуры, с тем чтобы начать эксплуатацию гражданского сектора аэропорта в 2020 году.

По словам источника газеты, близкого к Минобороны, строить ВПП, терминал и прочие объекты инфраструктуры будут военные, ВПП будет готова уже к концу 2018 года: "Особых сложностей при своевременном финансировании не видим".

В Минтрансе газете сообщили, что проработают поручение по Бельбеку после его получения. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Редько сообщил изданию, что она "готова посчитать тарифные последствия, обсудить проект с авиакомпаниями и внести предложения долгосрочных тарифов в правительство". В пресс-службе АО МАС подтвердили, что ведут "подготовительные работы и действуют в рамках ФЦП, которая предусматривает развитие Бельбека в качества филиала аэропорта Симферополя".