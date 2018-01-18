Доля российских лекарств на рынке достигла в 2017 году рекордные 84%‍

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью газете "Известия" заявил, что доля жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) отечественного производства на внутреннем рынке по результатам прошлого 2017 года достигла 84%.

Глава Минпромторга пояснил, что такой показатель стал максимальным за всю историю измерений отечественного фармрынка.

Он подчеркнул, что рост фармацевтического производства, по расчетам ведомства, должен продолжиться и в новом 2018 году, в результате отечественная продукция займет 90% от всего рынка.

По мнению опрошенных изданием экспертов, реализация этого плана по импортозамещению даст возможность еще и добиться дальнейшего снижения цен на лекарства списка ЖНВЛП. В свою очередь руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что увеличения доли отечественных препаратов на полках аптек удалось достигнуть в том числе за счет локализации производства на территории России иностранных компаний.