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Авторынок РФ поднялся на 12 место в рейтинге крупнейших в мире‍


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Российский рынок легковых автомобилей поднялся в глобальном рейтинге на одну позицию и оказался на 12 месте, пишет Аналитическое агентство "Автостат". 

Как отмечают эксперты агентства, еще в 2016 году авторынок России был на 13-м месте рейтинга, а в прошлом 2017 году за поднялся на ступень вверх ха счет роста на 12%.

Отмечается, что за прошлый год на территории РФ было продано 1,6 млн автомобилей.

Своим ростом Россия потеснила в рейтинге крупнейших авторынков в мире потеснила Мексику, у последней реализация авто за прошлый год составила 1,53 млн штук, рост составил 4,6%.

По-прежнему на первой строчке рейтинга находится Китай. В Поднебесной за 2017 год было реализовано 24 млн авто, рост составил 2,7%. 

Второе место - у США - 17,5 млн штук, рост к показателям 2016 года составил 1,9%.

Третье место у Германии, где было продано 3,44 млн автомобилей за 2017 год.

 

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