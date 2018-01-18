Автозаправочным станциям в России начнут присваивать звезды

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Росстандарт вместе с Федерацией автовладельцев России запускает проект, согласно которому российским автозаправочным станциям (АЗС) будут присваивать звезды, сообщил в интервью "Российской газете" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

"Он позволит правильно раскрасить добросовестных игроков, которые в добровольном порядке готовы раскрыть все карты, показать все технологические процессы, как у них организовано обслуживание клиентов, какие есть условия не только для продажи топлива, но и для дополнительных услуг", - сказал он.

Как отмечается, проект национального стандарта, который описывает, сколько звезд за что присваивается, подготовлен. Пока в нем ранжированы услуги: есть ли на АЗС туалет, услуги питания, технические сервисы, подкачка шин, заправка омывающей жидкостью. Также даются критерии оценки соответствия топлива требованиям техрегламента.

Как уточнил Абрамов, оцениваться должны все важные эксплуатационные характеристики топлива, которые закреплены ГОСТами и проверяются производителями. По его словам, этот вопрос будет обсужден с общественниками. После утверждения стандарта последует подготовительный период перед его практическим применением.