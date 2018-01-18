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Группа "Дикси" сократила выручку в 2017 году на 9,3%


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Крупный российский ритейлер "Дикси" в четвертом квартале 2017 года снизил розничную выручку на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 71,963 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Общая выручка группы в октябре-декабре уменьшилась на 7% и составила 72,565 миллиарда рублей. По итогам 2017 года розничная выручка ритейлера сократилась на 9,4%, до 280,068 миллиарда рублей, общая выручка - на 9,3%, до 282,318 миллиарда.

Первый магазин розничной сети "Дикси" был открыт в Москве в 1999 году. Контрольным пакетом акций группы "Дикси" владеет многопрофильный холдинг "Меркурий", подконтрольный бизнесмену Игорю Кесаеву. География деятельности группы распространяется на Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа.

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