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"Яндекс.Расписания" начали продавать билеты на поезда РЖД


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 18 янв -ПРАЙМ. Билеты на поезда РЖД с 18 января можно приобрести в сервисе "Яндекс YNDX.Расписания", говорится в сообщении "Яндекса".

"Теперь пользователям не надо будет уходить с "Яндекса" для оплаты брони билета — это сделает процесс покупки удобнее. Кроме того, пользователи смогут сдать билет как на "Яндекс.Расписаниях", так и в кассе железнодорожного вокзала", - сообщает интернет-компания.

В 2016 году "Яндекс" и ОАО "РЖД" подписали соглашение о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий и популяризации российских интернет-сервисов.

Билеты будут оформляться через платформу "Инновационная мобильность" компании ООО "ИМ", входящей в холдинг РЖД. Опция оплаты на "Яндекс.Расписаниях" будет появляться постепенно: некоторые направления, типы поездов и вагонов будут доступны для бронирования и покупки по мере расширения интеграции с РЖД, отмечается в сообщении.

"Яндекс.Расписания" — сервис, который позволяет узнать актуальное расписание самолетов, поездов, электричек и автобусов. Доступен поиск рейсов, табло вокзалов и аэропортов. По данным "Яндекс.Метрики", месячная аудитория сервиса в России в декабре составила около 9 миллионов человек.

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