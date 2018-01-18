Россельхознадзор вместе с силовиками расследует утечку служебных документов в PepsiCo

БЕРЛИН, 18 янв - ПРАЙМ. Россельхознадзор совместно с правоохранительными органами РФ будет расследовать утечку служебных документов ведомства в американскую компанию PepsiCo, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Россельхознадзор будет предпринимать соответствующие меры реагирования совместно с правоохранительными органами", - сказал Данкверт.

Он добавил, что "внутреннее расследование в связи с утечкой служебных документов в компанию PepsiCo выявило территориальное управление, из которого ушел документ".

Россельхознадзор в начале декабря сообщил, что PepsiCo могла незаконно получить его служебный документ. Далее ведомство заявило, что по итогам внутренней проверки подозревает компанию в хакерской атаке для получения служебного документа и расценивает это как коммерческий шпионаж. Также Россельхознадзор сообщил, что обратился по этому вопросу в Следственный комитет РФ и органы прокуратуры. PepsiCo данные обвинения отвергает.