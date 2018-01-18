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Электростанцию в Лондоне с обложки альбома Pink Floyd продадут за 1,6 млрд фунтов


Компании / Потребительский рынок

ЛОНДОН, 18 янв - ПРАЙМ. Лондонский жилищно-офисный комплекс в здании бывшей электростанции Баттерси, увековеченной на обложке альбома Animals группы Pink Floyd, продается за рекордную сумму в 1,6 миллиарда фунтов стерлингов.

"Я могу подтвердить, что компания Battersea Project Holding Company Limited одобрила начало сделки, в результате которой произойдет реорганизация схемы владения электростанцией. Данная сделка является свидетельством преданности акционеров Баттерси и Лондону", — заявил в четверг РИА Новости представитель управляющей компании Battersea Power Station Development Company.

В здании, процесс переоборудования которого завершится в 2020 году, разместится роскошный жилой комплекс, офисные помещения, в том числе новая лондонская штаб-квартира Apple (она займет шесть этажей, где будут работать 1,4 тысячи сотрудников), торговый центр и рестораны.

Малайзийский консорциум (в него входят девелоперы SP Setia и Sime Darby), купивший Battersea Power Station в 2012 году за 400 миллионов фунтов стерлингов, теперь продаст объект двум другим малайзийским компаниям: группе по управлению активами Permodalan Nasional Berhad и пенсионному фонду работников частного сектора Employees Provident Fund of Malalysia. Обе компании уже на 70% являются владельцами комплекса благодаря акциям в управляющей компании.

Переоборудование здания электростанции, четыре гигантских трубы которого возвышаются на южном берегу Темзы, обошлось вдвое дороже, чем планировалось: первоначальная оценка составляла 750 миллионов фунтов стерлингов. Технические трудности, связанные с удалением асбеста, которого оказалось намного больше, чем предполагалось, в сочетании с растущими затратами на строительство называются среди причин увеличения цены.

До сих пор лондонским зданием-рекордсменом по стоимости продажи был небоскреб по прозвищу "Рация" (Walkie Talkie), проданный в прошлом году гонконгской компании за 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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