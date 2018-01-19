FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Coca-Cola поставила цели по переработке пластиковых бутылок


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Coca-Cola Co. в пятницу сообщила, что хочет к 2030 году собирать и перерабатывать 100% упаковочной тары, в которой выпускает свою продукцию.

Это является частью ее плана под названием "Мир без мусора". Некоммерческие компании и группы, занимающиеся защитой окружающей среды, например Greenpeace, критикуют Coca-Cola и других отраслевых игроков за производство миллиардов пластиковых бутылок, которые в итоге оказываются на свалках, сообщает Dow Jones.

Согласно Coca-Cola, она среди прочего инвестирует средства в создание более эффективной упаковки, местные программы переработки и просвещение потребителей. Компания не сообщила, сколько она намерена израсходовать на достижение этих целей, но подчеркнула, что эти меры могут привести в будущем к экономии. Она также сказала, что к 2030 году хочет выпускать бутылки, которые бы в среднем на 50% состояли из вторсырья.

Сейчас Coca-Cola использует различные материалы, в том числе выпускает стеклянные бутылки, алюминиевые банки и бумажные стаканчики. Но, как пояснила компания, именно пластик, который в последнее время привлек пристальное внимание, станет основным направлением ее работы.

Несколько дней назад другой потребительский гигант, McDonald's Corp., сообщил, что к 2025 году все рестораны его сети должны будут перерабатывать упаковку общепита. Компания также хочет, чтобы 100% ее упаковки состояло из годных для переработки или переработанных материалов, либо было сертифицировано определенными группами по защите окружающей среды.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ