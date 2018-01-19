Coca-Cola поставила цели по переработке пластиковых бутылок

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Coca-Cola Co. в пятницу сообщила, что хочет к 2030 году собирать и перерабатывать 100% упаковочной тары, в которой выпускает свою продукцию.

Это является частью ее плана под названием "Мир без мусора". Некоммерческие компании и группы, занимающиеся защитой окружающей среды, например Greenpeace, критикуют Coca-Cola и других отраслевых игроков за производство миллиардов пластиковых бутылок, которые в итоге оказываются на свалках, сообщает Dow Jones.

Согласно Coca-Cola, она среди прочего инвестирует средства в создание более эффективной упаковки, местные программы переработки и просвещение потребителей. Компания не сообщила, сколько она намерена израсходовать на достижение этих целей, но подчеркнула, что эти меры могут привести в будущем к экономии. Она также сказала, что к 2030 году хочет выпускать бутылки, которые бы в среднем на 50% состояли из вторсырья.

Сейчас Coca-Cola использует различные материалы, в том числе выпускает стеклянные бутылки, алюминиевые банки и бумажные стаканчики. Но, как пояснила компания, именно пластик, который в последнее время привлек пристальное внимание, станет основным направлением ее работы.

Несколько дней назад другой потребительский гигант, McDonald's Corp., сообщил, что к 2025 году все рестораны его сети должны будут перерабатывать упаковку общепита. Компания также хочет, чтобы 100% ее упаковки состояло из годных для переработки или переработанных материалов, либо было сертифицировано определенными группами по защите окружающей среды.