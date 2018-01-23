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СМИ: Компания Netflix потеряла $39 млн из-за скандала вокруг Кевина Спейси


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Американская компания Netflix потеряла почти 40 миллионов долларов в связи со скандалом вокруг актера Кевина Спейси, сообщает издание Financial Times.

По данным издания, компания заявила в отчете о потере 39 миллионов долларов в связи с "неопубликованным контентом", который Netflix решила не выпускать на экраны.

Согласно сообщениям источника, списание со счета 39 миллионов связано с материалом со Спейси в одной из ролей, который был отснят, но не показан на экранах. Среди отмененных проектов две серии сериала "Карточный домик" и фильм Gore.

В последнее время вокруг Кевина Спейси разразился крупный скандал, около 15 человек обвинили актера в домогательствах. Скандал начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит такого инцидента, но принес Рэппу свои извинения.

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