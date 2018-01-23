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X5 Retail в IV квартале увеличила чистую розничную выручку на 23,4%


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", увеличила чистую розничную выручку в четвертом квартале 2017 года на 23,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года - до 359,388 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Всего за 2017 год чистая розничная выручка составила 1,287 триллиона рублей, увеличившись на 25,5%.

Продажи сети "Пятерочка" в четвертом квартале выросли на 26% и составили 276,364 миллиарда рублей, магазинов "Перекресток" - на 22,4%, до 54,624 миллиарда рублей, гипермаркетов "Карусель" - на 6,1%, до 25,967 миллиарда рублей.

X5 Retail Group - один из крупнейших ритейлеров в России. Общее количество магазинов компании на конец сентября 2017 года достигло 11,326 тысячи. Основным акционером ритейлера является "Альфа-групп", которая владеет 47,86% акций компании. EBITDA X5 Retail по итогам 2016 года по МСФО увеличилась на 38,1% в годовом выражении - до 76,267 миллиарда рублей.

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