Carrefour объявила о реорганизации и программе добровольных увольнений

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Французский ретейлер Carrefour SA сегодня объявил о масштабной реорганизации, которая будет включать в себя сокращения и, возможно, закрытие магазинов. Программа направлена на улучшение пошатнувшихся показателей, сообщает Dow Jones.

Компания планирует предложить 2400 сотрудникам принять участие в программе добровольных увольнений и намерена отказаться от 273 бывших магазинов Dia. Carrefour также договорилась о партнерствах, за счет которых, как она ожидает, укрепится ее бизнес онлайн-торговли, улучшится ситуация с последним этапом доставки и будут усилены операции в Китае.

Carrefour на прошлой неделе ухудшила прогноз по прибыли. Компания по-прежнему испытает проблемы с показателями на внутреннем рынке, сталкивается со сложностями за пределами Франции и с серьезной конкуренцией в цифровой сфере.

Carrefour предложит 2400 сотрудникам, работающим в штаб-квартирах в Иль-де-Франс, уволиться по собственному желанию. В рамках программы компания закроет офис в Булоне и пересмотрит планы по строительству штаб-квартиры в Эсоне. Сейчас в головном офисе компании работает 10 500 человек.

Если компания не найдет покупателя для 273 бывших магазинов Dia, они будут закрыты.

Carrefour также объявила о соглашении с Tencent Holdings Ltd по стратегическому сотрудничеству в Китае. Кроме того, вероятны инвестиции Tencent и Yonghui Superstores Co. Ltd.