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Структура "Дикси" выкупит не менее 20% акций ритейлера у Prosperity по 340 руб за бумагу


Компании / Финансы / Рынки / Потребительский рынок / Розничная торговля / Акции

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Структура крупного российского ритейлера "Дикси", компания "Дикси Юг", договорилась о выкупе акций ритейлера у фондов, находящихся под управлением Prosperity Capital Management, по 340 рублей за бумагу, говорится в пресс-релизе "Дикси".

"В соответствии с достигнутым соглашением цена выкупа составит 340 рублей за акцию, а приобретение не менее 20% акций будет произведено в течение первой половины 2018 года в несколько этапов, согласованных между Prosperity Capital Management и АО "Дикси Юг", - говорится в релизе.

Ритейлер указывает, что в рамках реализации соглашения "Дикси Юг" совместно с его аффилированными лицами стало владельцем более 75% акций "Дикси Групп" DIXY. В связи с этим, добавляет компания, "Дикси Юг" намерена направить акционерам "Дикси Групп" обязательное предложение о выкупе принадлежащих им акций по цене 340 рублей за одну бумагу.

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