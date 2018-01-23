Чистая прибыль Kimberly-Clark за 2017 г выросла на 5%

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль корпорации Kimberly-Clark, американского производителя средств личной гигиены, в 2017 году выросла на 5% по сравнению с годом ранее, составив 2,319 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 6,4 доллара против 5,99 доллара годом ранее. Объем продаж Kimberly-Clark за отчетный период вырос на 0,3% - до 18,259 миллиарда долларов.

Прибыль компании по итогам четвертого квартала составила 617 миллионов долларов, увеличившись на 22% в годовом выражении. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 1,75 доллара против 1,4 доллара за аналогичный период 2016 года. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,55 доллара за акцию. Выручка за отчетный период выросла на 1% - до 4,582 миллиарда долларов.

"В 2017 году мы добились значительного роста в сложной обстановке", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании Томаса Фолка (Thomas J. Falk).

"Хотя мы ожидаем, что в ближайшей перспективе рыночные условия останутся сложными, мы планируем улучшить результаты в 2018 году, так как начнем реструктуризацию компании", - добавил Фолк.

Kimberly-Clark, основанная в 1872 году, производит продукцию для личной, профессиональной и промышленной гигиены и здравоохранения. Штаб-квартира компании расположена в Далласе (США). В России Kimberly-Clark работает с 1996 года, а в 2010 году компания открыла предприятие по выпуску продукции для личной гигиены в подмосковном Ступино. Продукция компании включает в себя такие бренды, как Huggies, Kotex, Kleenex, Depend.